ＭＬＢ機構は１５日（日本時間１６日）、パドレスのクレイグ・スタメン監督（４２）と救援右腕のロン・マリナチオ投手（３０）が故意死球を与えたとして、それぞれ出場停止と罰金の処分を科した。対象となったのは１３日（同１４日）のオリオールズ戦。５回に主力のボガーツのヘルメットを直撃する死球があった後、６点リードの９回二死からマリナチオがヘンダーソンに投じたフォーシームが腹部にぶつかった。審判団は報復行為