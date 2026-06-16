RIIZEがカムバックと同時に各種チャートで1位を獲得し、その人気の高さを証明した。所属事務所SMエンターテインメントは6月16日、「RIIZEの2ndミニアルバム『II』が発売からわずか1日で91万枚以上を売り上げ、HANTEOチャートのデイリーアルバムランキングで1位を獲得した」と発表した。【写真】RIIZE、“日本の高校生”に変身さらに、「中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックのデジタルアルバム販売チャート、日本の音楽配