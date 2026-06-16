【モデルプレス＝2026/06/16】お笑いタレントの横澤夏子が6月15日、自身のInstagramを更新。次女が保育園で描いてきた自身の似顔絵を公開し、話題となっている。【写真】35歳3児の母芸人「宝物の1枚ですね」4歳次女作の“年齢入り”似顔絵◆横澤夏子、年齢付きの似顔絵披露横澤は「次女が保育園で書いた私の似顔絵をよくくれるんだけど 絶対『35』って書いてあるのよー！年齢を書かなきゃいけない理由なんてないのに 絶対書かれち