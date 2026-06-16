【モデルプレス＝2026/06/16】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が、6月15日までに自身のInstagramストーリーズを更新。娘の姿を公開した。【写真】1児の母・35歳美人アナ「お団子ヘアが愛おしい」2歳長女抱っこショット◆鷲見玲奈「天才的に可愛い」娘の姿披露鷲見は「26SSも可愛すぎました」と記し、娘とのお出かけショットを投稿。オールブラックのコーディネートで娘を片手で抱え、カメラに向かって笑顔を見せる微笑ましい姿が収め