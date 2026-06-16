AIモデルのAPI提供サービスを展開するOpenRouterが異なるAIを組み合わせて実行できるシステム「Fusion」をリリースしました。Fusionは「Claude Opus 4.8とGPT-5.5」「Claude Opus 4.8とGPT-5.5とGemini 3.1 Pro」といったように高性能モデル同士を組み合わせて実行可能で、Claude Fable 5を超えるベンチマークスコアをたたき出すことにも成功しています。Surpassing Frontier Performance with Fusion - OpenRouter Bloghttps://op