高度なサイバー攻撃が可能だとして限られた組織向けに限定公開されていたAnthropicのAIモデル「Claude Mythos Preview」のアップグレード版「Claude Mythos 5」とセキュリティ対策済みの製品版「Claude Fable 5」が2026年6月9日に登場しました。ところが、このモデルは6月13日にアメリカ政府の指示で公開が停止されています。この措置に対し、モデルを公開しないことでサイバーセキュリティ上の不利益が生じるとして、テクノロジー