イーロン・マスク氏が率いるAI企業xAIがOpenAIに対して起こしていた訴訟で、判事が訴訟を棄却しました。判事はxAIが十分な証拠を提示できなかったと指摘しています。Order on Motion to Dismiss - #110 in X.AI Corp. v. OpenAI, Inc. (N.D. Cal., 3:25-cv-08133) - CourtListener.comhttps://www.courtlistener.com/docket/71450167/110/xai-corp-v-openai-inc/US judge dismisses Musk's xAI trade secret lawsuit against OpenA