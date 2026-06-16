◆米大リーグドジャース―レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰後３試合目で、１点をリードした直後の７回１死で迎えた第４打席は左腕マッツの外角シンカーに見逃し三振に倒れた。しかし、大谷が打席に入る直前には代打・ロハスが左翼席へ２号勝ち越しソロを