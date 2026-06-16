文化放送は１６日、東京・浜松町の同局で定例社長会見を行い、田中博之社長がサッカー北中米Ｗ杯（ワールドカップ）について言及した。サッカーフリークらしく日本代表のユニホーム姿で登場した田中社長は、話題がＷ杯に及ぶとＢＧＭに「ＦＩＦＡアンセム」をかけ始める徹底ぶり。日本が２―２で引き分けた初戦・オランダ戦について「狙ったところは全て達成できた。勝っていないが、個人的な感想を言うと大金星ではないか。引