◆米大リーグカブス５×―４ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ロッキーズ戦に先発登板。５回３分の２で８５球を投げ、５安打１失点、３奪三振の粘投を見せ、５勝目の権利を持って降板した。１―０とリードしたままマウンドを降りるも、代わって２番手で登板したメートンが押し出し四球を与えて追いつかれたため勝利投手の権利は