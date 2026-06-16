７人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の岩田剛典が１６日、都内で行われた「海外旅行２０００万人に向けた共同記者会見」に参加した。ＪＡＴＡ海外旅行アンバサダーを務める岩田は、トークショーで海外旅行の経験などを回顧。昨年から今年にかけ、ソロでアジアツアーを行うなど、海外に渡航する回数が多かったと振り返り「台北、韓国、タイ、アメリカ、ニュージーランドなど飛行機に乗る