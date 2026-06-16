◆米大リーグダイヤモンドバックス４―３エンゼルス（１５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェイスフィールド）エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が、敵地のダイヤモンドバックス戦に「２番・中堅」で先発出場し、５回に４試合ぶりの１６号アーチを放った。現役ではＧ・スタントン（ヤンキース）の４５６本に次ぐ４２０本で歴代５５位だ。５回２死無走者で右腕ネルソンの低めの９７・９マイル（約１５７・５キロ）の直