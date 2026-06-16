16日午前、山形市や上山市、金山町でそれぞれクマ1頭が目撃されました。山形市蔵王半郷では16日午前9時25分ごろ、体長約1ｍのクマ1頭が道路上で目撃されました。この付近では15日午後3時半ごろにもクマ1頭が目撃されていて山形市の鳥獣被害対策課で周辺地域を巡回パトロールしています。また16日午前6時ごろ、上山市金瓶でクマ1頭が住宅脇の道から国道13号方面に移動するのが目撃されています。一方、金山町金山の森林では16