米沢市で大麻を所持していたとして、福島県の会社役員の男ら2人が警察に逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、福島県郡山市の会社役員、丹野純一容疑者（47）と、福島県須賀川市の自称建設業、佐藤悠貴容疑者（42）です。警察によりますと2人は5月27日午後7時45分ごろ、米沢市花沢で麻薬である大麻を所持していた疑いが持たれています。パトロール中の警察官が職務質問を行い、捜査した結果、所持が確認さ