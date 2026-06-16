紫外線対策と美しいベースメイクを同時に叶えたい方に朗報です。PERFECT DIARYから、スキンケア発想を取り入れた新作UVベースメイクアイテムが登場しました。パウダー、クッションファンデーション、UVクリームの3アイテムは、それぞれ高いUVカット効果とうるおいケアを両立。毎日のメイク時間をもっと快適に、美しくアップデートしてくれる注目の新製品をご紹介します♡ UVケアを進化