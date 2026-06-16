女優の山崎玲奈（19）が16日、都内でミュージカル「ピーター・パン」（7月27日初日、東京国際フォーラム）の製作発表会見を行った。初演から今年で46年目を迎える伝統の舞台。11代目ピーター・パンを務める山崎は、4年目の今年が最後の出演になる。「稽古が始まるまでは“ピーターとはこれでお別れなんだ”と寂しい気持ちでしたが、稽古が始まると楽しくて楽しくて。今はワクワクドキドキでいっぱいです」と笑顔を見せた。ピ