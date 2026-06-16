バスケットボールBリーグの川崎ブレイブサンダースは、ヘッドコーチに桶谷大氏（48）が就任したことを14日に発表した。桶谷氏は5月26日まで行われたBリーグファイナルで琉球ゴールデンキングスを指揮し、準優勝に導いた。今年2月からは日本代表のヘッドコーチと兼任している。就任にあたり、「伝統あるサンダースの良きカルチャーを継承しつつ、次世代に繋がるチームを創って行きたいと思いますので共に戦っていきましょう！」とコ