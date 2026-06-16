もはや“軽”より安い!?今や人気のスーパーハイトワゴン系の軽自動車の新車価格は、200万円を超えることが珍しくなくなりました。今や人気のスーパーハイトワゴン系の軽自動車の新車価格は、200万円を超えることが珍しくなくなりました。一方で、中古車市場を見ると新車では高価だったスバル「レガシィ アウトバック」がそれ以下の価格帯に入り始めています。かつて上級モデルとして位置づけられていた車種が身近になり、ユ