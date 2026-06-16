用途に合わせて選べる！ ヤマハは全7車種の原付二種スクーターを展開2026年6月上旬現在、ヤマハは原付二種スクーターのカテゴリーにおいて全7車種のモデルをラインナップしています。まず、スタンダードな「アクシスZ」は低燃費で軽量コンパクトと、”感動スタンダード”のキャッチコピーを体現したモデルとなっています。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「Fazzio（ファツィオ）」です！ 画像で見る（30枚以上）また、