きょう（16日）午前10時すぎ、香川県丸亀市の県道交差点で、自転車に乗った女性が車にはねられ、意識不明の重体です。 【写真を見る】丸亀市の県道で自転車の女性（89）がはねられ重体車を運転していた女（79）を現行犯逮捕【香川】 きょう（16日）午前10時10分ごろ、丸亀市城西町の県道33号交差点で、自転車に乗って横断歩道を渡っていた丸亀市土器町の女性（89）が、交差点を曲がってきた軽乗用車にはねられました。 女性は