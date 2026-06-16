私はミドリ。帰宅後、ラインの履歴を遡って、自分の言葉が常に「一方通行」だった現実に直面しました。私はみんなを褒め、変化に気づき、寄り添ってきましたが、私自身の喜びや変化には誰も触れてはくれません。彼女たちが求めていたのは私という友人でなく、自分たちを輝かせるための「鏡」や「観客」だったのだと確信しました。通知が鳴るたびに胃が重く痛みます。画面に映る疲れた自分の顔を見て、この違和感はもう無視できない