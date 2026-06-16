「カフェ・ベローチェ」は、7月2日（木）から、「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」を全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】黒ねこファン必見！サマーバッグの中身■40年の歴史をたどる今回登場する「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」は、“40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこ”をコンセプトに、創業当時の1980年代を想起させるレトロポップ調のグッズ3点と最大1660円相当のフードと交換できる「フ