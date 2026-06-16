今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『おはようアオイッサン』というちぇるさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）琴誕29日目――――――――。﻿おはようアオイッサン朝のあいさつからはじまって、バターの香りで締めくくられる。そんな見ているだけで満たされるパン作り動画が投稿されています。琴葉葵が解説を務める“VOICEROIDキッチン”動画となっています。作るのはクロワッサン。小麦粉