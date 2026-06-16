米国女子ツアーが公式インスタグラムを更新。「全米女子オープン」を制し、今年のメジャー大会を連勝したネリー・コルダ（米国）がニューヨークを訪問。「ガールズゴルフ」の少女たちから熱烈歓迎を受けると、笑顔で交流する姿を写真で投稿した。【写真】N・コルダのサイン入りTシャツはゴルフ少女にとって最高の宝物！コルダが訪ねたのは7thアベニューと34thストリートの交差点。近くにはマディソン・スクエア・ガーデンやエンパ