米国男子ツアー「RBCカナディアンオープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹ビフォーアフター今大会でツアー初勝利を挙げた36歳のバド・コーリー（米国）が176万4000ドル（約2億8250万円）を獲得。今季通算を358万2542ドル（約5億7377万円）として、56位から28位にジャンプアップした。中島啓太は最終日に追い上げて20位タイに入り、9万6856ドル（約1550万円）を獲得