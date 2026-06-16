東京株式市場で日経平均株価が史上初めてとなる7万円を突破した。要因は大きく分けて、（1）米とイランの戦闘終結による日本経済への好影響（2）半導体、AI企業を軸とした期初からの好決算予想の2点となる。 中東情勢の不透明要因が大きく後退 米・イランの戦闘によるホルムズ海峡の封鎖は、原油価格の高騰を招き、日本の物価高をさらに加速させる懸念があった。ナフサ不足なども浮上した。自動車や化学などのセクターでは