ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典、お笑い芸人・とにかく明るい安村が16日、都内で行われた『海外旅行2000万人に向けた共同記者会見』に参加した。【全身ショット】“はいてますよ”ポーズを笑顔で披露したとにかく明るい安村パスポート取得の手数料が今年の7月から7000円減額される。この日、安村は“とにかく安いパスポート”として登場。海外旅行の関係者である外国人も多数集まっていたが、安