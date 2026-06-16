フィギュアスケート女子ミラノ・コルティナ五輪銅メダリストで、演技後のキュートなポーズが話題となった中井亜美（１８）がレアなオフショットを公開し、反響を呼んだ。人気グループ「ＮｉｚｉＵ」のライブに行った姿とともに「今日は３年ぶりにＮｉｚｉＵのライブを観に行ってきました！！最初から最後まで楽しい時間でライブが終わってほしくないとずっとずっと思っていまあした最後のＮｅｅｄＵの時は大号泣でした今日