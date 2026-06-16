元テレビ朝日社員の玉川徹氏は16日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。イラン情勢をめぐり、米国とイランが戦闘終結などに向けた「覚書」に合意したことを踏まえ、将来的に日本の自衛隊に機雷掃海などの任務が求められる可能性やその条件などについて、自身の見解を示した。米国とイランの「覚書」合意を受け英国、フランス、ドイツ、イタリアはホルムズ海峡の安全確保に関する共同声明を発出。先