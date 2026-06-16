【アペルドールン＝狩野洋平】オランダを公式訪問中の天皇陛下は１５日午後（日本時間同日夜）、滞在先の王室の別荘近くにある「ヘット・ロー宮殿」を見学された。同宮殿は、１７世紀に建てられたオランダ・バロック建築の傑作とされ、現在は当時の調度品などを室内に残し、博物館として一般公開されている。宮内庁によると、陛下は館長の説明を受けながら展示物を見て回られた。皇后さまは今後の日程に備えて見学を控えられた