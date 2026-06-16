元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。東大卒の姉、田中はる奈さんについて言及する一幕があった。今週のゲストとして登場した元TBSのフリーアナ堀井美香から「小さい頃からクラシックをたしなまれて」と言われ、田中は「イギリスに住んでた頃に、小学生だったんですけど。みんな必ず楽器をやるっていうのがマストだったん