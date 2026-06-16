3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）が、衝撃的な姿とともに喜びの報告を投稿し、驚きの声が寄せられている。【映像】大森元貴の衝撃的な姿これまでSNSでは、幼少期の顔がプリントされたバースデーケーキの写真や、バンドのデビュー10周年を迎えた際の記念ショットなどとともに、人生の節目について報告してきた大森。衝撃的な姿に「どした？」「すごい顔してる」など驚きの声2026年6月13日にはXを更新し