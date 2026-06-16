三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ・岩田剛典（３７）が１６日、都内で行われた「海外旅行２０００万人に向けた共同記者会見ＪＡＴＡ『海外旅行応援』トークショー」に出席した。７月からパスポートの発行手数料が大幅に引き下げられることが告知された。昨年から今年だけで台北、韓国、タイ、米国、ニュージーランドを訪問するなど、海外渡航の機会が多い岩田は「（パスポート発行手数料の引き下げで）多くの方が海外