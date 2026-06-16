ＮＴＴドコモは１６日、衛星放送大手ＷＯＷＯＷと資本業務提携すると発表した。ドコモがＷＯＷＯＷに２・８％出資するほか、ドコモの動画配信サービス「レミノ（旧ｄＴＶ）」を共同で運営する。国内勢で連携することで、米動画配信大手ネットフリックスなどに対抗する。発表によると、両社でレミノを運営する新会社を設立し、ＷＯＷＯＷが５１％、ドコモが４９％を出資する。１０月に営業を開始する予定だ。両社で資金を出し合