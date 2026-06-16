T.M.Revolution西川貴教（55）が16日、都内で、ペットフードメーカー「ヒルズ」の新製品発表会に出席した。この日、トイプードルの愛犬“アルジョン”“エルフィン”とともに登場。愛犬トークでは「17年連れ添った愛犬を失ったショックが大きかった」とペットロスの体験を明かした。「2度と飼うまいと思っていた」というが、ある時知人に声をかけられた。「見に行っても（亡くなった前の子に）かなわないと思って会ったら、この子