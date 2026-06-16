日経平均株価が初めて7万円の大台をつけました。きょうの日経平均は小幅な値動きが続きました。【映像】日経平均株価の動きしかしその後、アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意により、16日のアメリカ市場で半導体関連株が大きく上昇した流れも受けて値上がりに転じると、先ほど初めて7万円台をつけました。東京市場もハイテク関連がけん引しています。日経平均は4月下旬に初めて6万円をつけたばかりで、2カ月経たずに1