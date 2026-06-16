英音楽界が誇る至宝ロッド・スチュワート（81）が、12日に米カリフォルニア州サンディエゴで予定していた公演を「体調不良」を理由に開演40分前にキャンセルした翌日にサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会のスコットランド戦を現地観戦している姿がキャッチされ、ファンから非難を浴びている。ツアー活動からの引退を示唆しているスチュワートは現在、最後の世界ツアーになると見込まれる「ワン・ラスト・タイム・