最初に結論：富裕層は数円のポイント獲得よりも時間と集中力を重視する。重要なのはレジ前で迷わず、生活費全体の決済を最適化して無理なくポイントを積み上げることだ。記事の重要ポイント：1：お金が残る人は、会計のたびに最適な決済方法を探さない。あらかじめ支払い手段を統一し、判断の手間や脳の負担を減らす仕組みを作っている。2：500円の買い物で1％還元を逃しても年間損失は1,825円程度。一方、毎月25万円の生活費を1.5