メ～テレ（名古屋テレビ） 15日夜、名古屋市港区で公園のウッドデッキが燃える不審火がありました。港区では14日夜も別の公園のトイレが燃える不審火があり、警察が関連を調べています。 15日午後11時ごろ、港区の中川口緑地にあるウッドデッキの壁面が燃えているのが見つかりました。 消防が出動し、火は約30分後に消し止められましたが、ウッドデッキの壁面が焼けました。けが人はいませんでした。 この現場