【モデルプレス＝2026/06/16】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が6月14日、自身のInstagramを更新。子供たちとの買い物の様子を公開した。【写真】イケメン俳優の39歳妻「大きくなりましたね」買い物カートに乗る長男＆長女と3ショット◆竹内渉、子供たちとコストコへ竹内は「コストコへ」とアメリカ生まれの会員制倉庫型スーパーを訪れたことを報告。「この子供2人乗せれるカートに 息子と娘を乗せてみたかったから嬉しかった