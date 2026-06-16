【モデルプレス＝2026/06/16】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが6月15日、自身のInstagramを更新。娘との朝のひとコマを公開し、反響を呼んでいる。【写真】42歳ママ芸人「ママのマネしてるんだね」ストロングスタイルで1歳娘に寝かしつけられる姿◆バービー、1歳娘に寝かしつけられる様子を公開バービーは「朝から寝かしつけられています。かなり強めのトントンが、みぞおちにクリーンヒットしてそのたびに目が覚めます。