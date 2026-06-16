日本の景気は中東情勢の影響もあって一部に弱めの動きも、緩やかに回復 原油価格は景気の下押し要因も、高水準の企業収益、雇用、所得環境の改善が経済を下支え 経済が大きく下振れるリスク、一頃よりも低下 伸び率を縮小しつつ、緩やかな成長を続けるとの中心的な見通しに沿って推移