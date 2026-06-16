物価は政府のエネルギー負担緩和策の効果などから、２%で下回る水準も、原油価格上昇を受けた企業間取引の価格転嫁がやや速いスピードで進む これが今後消費段階での幅広い項目の上昇に波及する可能性 中長期の予想物価上昇率上昇が、消費者物価の基調的な上昇率が２％の物価安定目標を超えて上振れしていくリスク 金融環境は緩和した状態 ２%目標の持続的安定的な実現の観点から利上げ