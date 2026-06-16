基調的な上昇率が２％に近づく中、現在の環境が緩和的であることを踏まえると、情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げ、緩和の度合いを調整 調整のタイミングやペースは中東情勢の展開の影響を注視した上で、中心的な見通し実現の確度やリスクを点検しながら検討 物価安定目標の持続的、安定的実現という観点から適切に運用