日銀経済・物価見通し 経済は伸び率を縮小しつつ、緩やかな成長を続ける その後原油高のマイナスが減衰し、所得から支出への循環メカニズム強まり、成長率を緩やかに上昇 消費者物価指数（除く生鮮）は、原油価格上昇の押し上げで２％をはっきりと上回る水準まで伸び率高まると予想 その後、原油高の影響が減退し、２％程度に向けて縮小 基調的な上昇率は徐々に高まっていくと予想 ２０２６年度後半から２０２７年度にかけて