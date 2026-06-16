長期国債買い入れ予定額、２７年１－３月期までは原則として毎四半期２０００億円程度ずつ減額２０２７年４月以降は月間２兆円程度の買い入れ行う 長期金利が急上昇する場合には予定額にかかわらず機動的に対応 今後中間評価は実施しないが、必要な場合には会合において見直しありうる 田村委員は２０２８年１－３月期まで原則として毎四半期２０００億円程度ずつ減額を主張