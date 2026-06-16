Metaは2025年夏にポルノ動画制作会社から違法に作品をダウンロードした疑いで提訴されました。Metaは訴訟の却下申し立てを提出していましたが、アメリカ連邦地方裁判所の判事は訴訟の却下を拒否し、直接的、代位的、および寄与的な著作権侵害の3つの訴えすべてについて審理を進めることが認められました。Meta Must Face Adult Film Piracy Lawsuit as Court Denies Dismissal * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/meta-must-f