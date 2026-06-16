５人組ダンス＆ボーカルグループ「Ｄａ‐ｉＣＥ」の花村想太が１６日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ出演し、ソロアーティスト「ＳＯＴＡＨＡＮＡＭＵＲＡ」として生歌唱を披露した。この日、コメンテーターとしても出演した花村はソロ曲「Ｌｏｓｅ」も披露。武田真一アナウンサーに「バンドでも活躍されて、今度はソロでも」と話を降られた花村は「今ちょうど