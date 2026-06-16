◆ファーム・リーグ楽天―巨人（１６日・森林どり泉）コンディション不良で離脱していた楽天のルーク・ボイト内野手が１６日、ファーム・リーグの巨人戦で実戦復帰する。加入２年目のボイトは今季１軍では２０試合に出場して打率１割１分９厘、０本塁打、３打点。２軍で再調整後の５月１５日に１軍に昇格したが、再昇格後は２試合に出場して８打数無安打３三振と思うような結果は残せなかった。同月１８日に出場選手登録を抹