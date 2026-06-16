ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典、お笑い芸人・とにかく明るい安村が16日、都内で行われた『海外旅行2000万人に向けた共同記者会見』に参加した。【写真】“お決まり”ポーズを笑顔で見せたとにかく明るい安村パスポート取得の手数料が今年の7月から7000円減額される。この日は“とにかく安いパスポート”として登場。呼び込まれると、一芸を披露した後に「とにかく安いパスポートです！」と自己